După 11 etape desfășurate în primul eșalon al României, FCSB se află pe locul 9 cu 15 puncte. Patru victorii, trei remize și patru eșecuri a înregistrat până acum formația dirijată de Laurențiu Reghecampf.

FCSB și-a găsit atacant: ”Are calități, promite mult”

Bogdan Stancu (39 de ani), fost atacant la FCSB în perioada 2008-2011, susține că roș-albaștrii au în propria curte un atacant veritabil: e vorba despre Alexandru Stoian, puștiul de 18 ani.

Cotat acum la 550.000 de euro, FCSB a plătit iarna trecută aproape un milion de euro pentru serviciile lui Stoian, luat de la Farul Constanța

”E clar că este o problemă în ofensivă, însă jocul FCSB-ului nu a convins în ultima perioadă. Au fost multe greșeli și în defensivă, iar la mijlocul terenului au părut destul de lenți. Nu ajung multe mingi în fața porții. Dar, ușor, usor, echipa o să arate o altă față, sunt convins de asta.

Din punctul meu de vedere, da, îl văd număr 9 pe Alexandru Stoian. Are calitate, trebuie, totuși, răbdare cu el. Este un jucător tânăr, care promite mult”, a spus Bogdan Stancu, potrivit Digi Sport.

Alexandru Stoian a bifat până acum la FCSB 41 de apariții, și-a trecut în cont opt goluri și a oferit, pe deasupra, două pase decisive. 1300 de minute a înregistrat fotbalistul în echipamentul clubului.