Drama lui Lixandru în Arabia Saudită: ce i s-a întâmplat, de când a părăsit FCSB

Mihai Lixandru a lungit lista fotbaliștilor români care s-au convins că, în ciuda impresiei generale, în zona arabă nu curg doar lapte și miere. De fapt, dacă ai ghinionul să ajungi la o formație în afara celor fruntașe, riști să suferi enrom.

Când a plecat de la FCSB, Lixandru se obișnuise să fie într-o formație cu pretenții, în campionatul intern. Noua sa echipă, Al-Fateh din Arabia Saudită, e la ani-lumină de un asemenea statut. De fapt, această grupare a fost una de mijlocul clasamentului, în ultimele sezoane. Dar, spre ghinionul lui Lixandru, ea a decăzut total, începând cu acest sezon.

Mihai Lixandru, prima victorie cu Al-Fateh după două luni și jumătate

În Arabia Saudită, sezonul 2026-2027 a pornit la drum de la mijlocul lunii august. Cu Lixandru prezent în formula de start, în primele nouă partide, în toate competițiile. Bilanțul echipei, în această perioadă? 0 victorii, 3 egaluri, 6 înfrângeri, golaveraj 4-18! Pe scurt, un veritabil coșmar pentru Lixandru și colegii săi.

Abia în această etapă, în prima partidă în care Lixandru și-a pierdut locul în primul 11, Al-Fateh a reușit să câștige un meci. Pe terenul celor de la Al-Hazem, cu Lixandru trimis pe teren din minutul 57, Al-Fateh s-a impus cu 3-2. Dar și această victorie a venit, în mod dramatic!

Când Lixandru a fost introdus, Al-Hazem avea 2-1 pe tabelă. Acest scor s-a păstrat până în minutul 88, când Al-Abdulwahed a egalat: 2-2. Apoi, în minutul 90+5, Batna a înscris golul unei victorii nesperate pentru Al-Fateh: 3-2!

Grație acestui rezultat, Lixandru a simțit gustul unui meci câștigat, primul (!), la două luni și jumătate după plecarea sa din România. Dar situația echipei rămâne una alarmantă în Saudi Pro League. După nouă runde, Al-Fateh e pe locul 16 din 18, având 6 puncte. Vestea bună e că rămân șanse reale pentru evitarea retrogradării, în condițiile în care echipa e la egalitate de puncte cu ocupanta poziției a 15-a, prima care asigură menținerea în prima ligă saudită.

La Al-Fateh, Mihai Lixandru are un salariu stagional de aproape 600,000 de euro. La FCSB, venitul său anual ajunsese la 125,000 de euro, în ultimul sezon petrecut la clubul patronat de Gigi Becali.