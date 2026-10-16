Verdictul specialistului! Cristi Balaj, despre cele două eliminări dictate de Istvan Kovacs în Oțelul - Csikszereda

Verdictul specialistului! Cristi Balaj, despre cele două eliminări dictate de Istvan Kovacs în Oțelul - Csikszereda Superliga
SPORT.RO
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Cristi Balaj, fost arbitru FIFA, a analizat fazele litigioase din partida încheiată la egalitate la Galați, scor 1-1, în etapa a 12-a din SuperLiga.

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Istvan KovacsCristi BalajSuperliga
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Oțelul Galați și Csikszereda au remizat vineri, după un meci în care formația din Miercurea Ciuc a evoluat pe final cu doi jucători mai puțin pe teren. La finalul întâlnirii, reprezentanții oaspeților au contestat deciziile luate de centralul Istvan Kovacs, însă Cristi Balaj a explicat că ambele cartonașe roșii au fost acordate regulamentar.

Două cartonașe roșii arătate de Istvan Kovacs

Oaspeții au rămas în inferioritate numerică după ce Dusan Vukovic (minutul 73) și Nino Kukovec (minutul 77) au fost eliminați, ambii după ce au primit cel de-al doilea cartonaș galben.

Criticat de oaspeți, Kovacs a fost apărat de Cristi Balaj, care a susținut deciziile luate de brigada de arbitri.

„Inițial, a fost un contact care poate să păcălească un arbitru și care nu are impact asupra atacantului. Ulterior, atacantul duce piciorul drept spre apărător, caută contactul și cade pentru a obține un penalty. A fost simulare.

Al doilea avertisment (n.r. al lui Vukovic) este evident, un jucător care știe că a fost avertizat anterior își asumă un risc major să aibă un asemenea atac cu piciorul ridicat. La fel și în cazul jucătorului care a dus brațul în fața adversarului (n.r. Kukovec). Avea un avertisment și a folosit brațul de o asemenea manieră”, a spus Cristi Balaj, citat de Fanatik.

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Oţelul Galaţi – Csikszereda 1-1

Gazdele au avut prima ocazie importantă în minutul 19, prin Zator, a cărui execuție a fost respinsă de portarul Eduard Pap. Patru minute mai târziu, Rafael Brito a deschis scorul pentru Oțelul, din pasa lui Andrezinho. Ciucanii au replicat în minutul 33, când șutul lui Stahl a fost oprit de Dur-Bozoancă.

Intrat pe teren la pauză, Nino Kukovec a restabilit egalitatea în minutul 52. Reușita a fost anulată inițial pentru ofsaid, dar a fost validată după verificarea în camera VAR. Gabriel Lima a trecut pe lângă gol pentru oaspeți în minutul 63. Echipa pregătită de Rui Duarte a controlat ultimul sfert de oră în dublă superioritate numerică, însă portarul Pap a intervenit la ocaziile gălățenilor și a păstrat rezultatul de 1-1.

Ambele formații se află în a doua jumătate a clasamentului din SuperLiga. Oțelul Galați ocupă locul 13, cu 11 puncte, în timp ce Csikszereda, antrenată de Valentin Suciu, a acumulat al doilea punct din actuala stagiune și se situează pe ultima poziție.

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