Frosinone a făcut anunțul despre Daniel Bîrligea, la două săptămâni după accidentare

Bîrligea a părăsit mai devreme cantonamentul echipei naționale, după ce a fost diagnosticat cu o leziune musculară la cvadriceps, în urma eșecului drastic din Polonia (0-6), de pe 2 octombrie. Atacantul a ratat partida cu Napoli, din weekend-ul trecut.

Daniel Bîrligea revine la Frosinone după accidentarea de la națională

La două săptămâni distanță, Frosinone a anunțat că Daniel Bîrligea s-a recuperat, iar antrenorul Massimiliano Alvini l-a inclus în lot pentru partida cu Sassuolo, programată diseară, de la ora 21:45, în runda a șaptea din Serie A.

Bîrligea are însă șanse mici de titularizare. Presa italiană îl indică pe nouarul italian Antonio Raimondo (22 de ani) în primul 11, în timp ce Tomas Bobcek (25 de ani), cel mai scump transfer din istoria lui Frosinone, va începe meciul de pe banca de rezerve.

Împrumutat de la FCSB cu 1,5 milioane de euro, Bîrligea a jucat până acum în trei meciuri la Frosinone, iar în total a strâns 75 de minute, fără să marcheze. Transferul său va deveni definitiv pentru încă 3,5 milioane de euro în cazul în care Frosinone se va menține în Serie A.