Csikszereda pune tunurile pe arbitrajul lui Istvan Kovacs după meciul cu Oțelul: „Sunt revoltat! Două puncte furate”

Csikszereda pune tunurile pe arbitrajul lui Istvan Kovacs după meciul cu Oțelul: „Sunt revoltat! Două puncte furate” Superliga
Alexandru Hațieganu
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Zoltan Szondi, președintele formației Csikszereda Miercurea Ciuc, a avut o reacție dură la finalul partidei cu Oțelul (1-1), duel condus la centru de Istvan Kovacs. 

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Din articol

Szondi a încercat să se controleze, însă chiar și așa a susținut că echipei sale i-au fost furate două puncte în meciul de la Galați. 

Zoltan Szondi, fără menajamente la adresa brigăzii lui Istvan Kovacs 

„Sincer, sunt revoltat! Nu prea îmi place să vorbesc despre arbitraj. Dacă vă uitați la rarele mele apariții în presă, nu veți vedea remarci despre arbitraj, dar, în acest caz, trebuie să spun ceva. Suntem o echipă mică căreia i-au fost furate două puncte. Nu vreau să intru, nici nu cunosc exact, în ghicitoarea asta: cine a decis la acele faze, VAR-ul sau arbitrul central.

Eu am văzut că, în minutul șase sau opt, am avut un penalty neacordat. Nici VAR-ul nu s-a sinchisit să verifice ceea ce a văzut toată lumea. Atacantul nostru a fost trântit în careu, fundașul l-a ținut cu brațele. Un penalty mai clar... Nu știu ce trebuie să facem. Cineva a avut această idee, dar un lucru este absolut sigur: la al doilea penalty, simulare nu a fost. După faza aceea, jucătorul nostru a luat galben, iar peste câteva minute a primit al doilea cartonaș galben.

Szondi: „Ne-au fost luate două puncte în acest meci”

Nu vreau să intru în detalii, pentru că, dacă intri în detalii, te pierzi. De asta nu prea am intrat în polemici, pentru că exact asta ar face un negustor de mașini uzate: ar explica totul. Însă eu am văzut un penalty clar neacordat, urmat de un cartonaș galben și de eliminări. La a doua eliminare, jucătorul nostru a intrat cu cotul în gâtul adversarului, dar fusese împins din spate cu ambele mâini. De aceea a intrat așa. A fost o împingere.

Cum am spus, nu vreau să mă leg de fiecare mărunțiș, dar care este impresia generală? Eram echipa care avea meciul sub control și ne-a fost refuzat cel puțin un penalty și jumătate. Din cauza acestor decizii, am primit un cartonaș galben care a dus la o eliminare. Ne-au fost luate două puncte în acest meci. Sper să nu se mai întâmple asta. Dacă își cere cineva scuze sau nu, pe mine nu mă interesează.

Domnul Kovacs este un arbitru de talie internațională care, în Superligă, cam comite greșeli, este adevărat. Nu este treaba mea să îl judec, dar sunt puțin nervos că am pierdut două puncte. Sunt însă sigur că apartenența etnică a domnului Kovacs nu are nicio legătură cu acest lucru”, a declarat Zoltan Szondi, la Prima Sport. 

Zoltan Szondi

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Probleme pentru Istvan Kovacs în Oțelul Galați - Csikszereda

Brigada din teren condusă de Istvan Kovacs a comis două mari greșeli de arbitraj în Oțelul Galați - Csikszereda Miercurea Ciuc (1-1), primul meci din etapa a 12-a din Superligă. VAR a intervenit însă corect de fiecare dată.

În minutul 52 al confruntării, Kukovec a înscris cu poarta goală din pasa lui Stahl și a egalat la 1 pentru Csikszereda.

Brigada lui Istvan Kovacs i-a anulat însă reușita pentru un ofsaid inexistent, validată abia după patru minute de consultare a VAR. 

Cea mai controversată fază a partidei s-a produs în minutul 65. Kovacs a dictat penalty pentru ciucani, la un duel dintre Iacob și Vukovic.

Peste alte patru minute, Istvan Kovacs s-a răzgândit din nou, după ce a mers la monitorul VAR. 

Două cartonașe roșii arătate de Istvan Kovacs

Mai mult decât atât, „centralul” din Carei i-a arătat lui Vukovic cartonașul galben pentru simulare, deși reluările au demonstrat că a existat un contact în careul gălățenilor.

Ulterior, Kovacs le-a arătat al doilea cartonaș galben lui Vukovic (73') și Kukovec (77'), iar Csikszereda a încheiat partida în nouă jucători!

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