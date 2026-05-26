FCSB a condus cu 3-1 pe Stadionul Ghencea, dar moldovenii au revenit spectaculos și au trimis meciul în prelungiri. Calificarea a venit abia după reușita lui Octavian Popescu, care a stabilit scorul final, 4-3.

FCSB, desființată de Mitică Dragomir: „O echipă micuță!”

În finală, echipa patronată de Gigi Becali o va întâlni pe Dinamo București, pe stadionul Arcul de Triumf, iar Dragomir este de părere că trupa din Ștefan cel Mare pornește cu prima șansă.

Fostul șef al LPF a criticat în special defensiva și jocul de la mijlocul terenului, considerând inadmisibil faptul că FCSB a fost dominată în multe momente chiar pe teren propriu.

„Uită-te la FCSB. Becali nu are echipă de locul 7. M-am uitat ieri la meci. Are doar 3-4 fotbaliști. Gigi Becali, dacă scoate toți jucătorii la vânzare, în afară de Tănase, Tavi Popescu, Olaru și Târnovanu, pe cine iei ca să câștigi un titlu? Eu îl cred pe MM. Elias era antrenor bun. Au scos mai mult decât se poate din echipa asta. E slăbuță. E echipă de locul 8-9. E posibil acasă, cu Botoșani, să faci 3-3? A condus FCSB cu 3-1. Vai de capul meu. Toată lumea spune că apărarea e de vină. Mijlocașii? Cum să ai atâtea centrări ca Botoșani la FCSB acasă? Nu se poate așa ceva. Botoșani are un antrenor trăsnet. E jenant pentru FCSB. Tu vrei să intri în cupele europene. Ce să faci acolo? Trebuie aduși cel puțin 5 jucători.

Marius Baciu mi-a plăcut. E un băiat educat. El a fost căpitan la echipa lui Becali. Eu zic că nu au greșit cu el. Dacă pierdea ieri era record mondial. Antrenor de o zi. Cu Gigi nu te joci. Eu aș merge pe Dinamo în finală. E posibil să câștige FCSB, dar în mod normal aș merge cu Dinamo. Toma de ce nu e titular? Aleargă. Ce face în teren e important. Se face jucător bun”, a spus Mitică Dragomir la Fanatik.

Finala barajului pentru Conference League dintre Dinamo și FCSB se joacă pe 29 mai, pe stadionul Arcul de Triumf. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.