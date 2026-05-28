Neymar s-a accidentat din nou: Campionatul Mondial s-ar putea transforma într-un coșmar pentru starul brazilian

Starul Braziliei a fost selecționat de către Carlo Ancelotti în lotul care va lua parte la Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic.

Neymar a venit însă cu probleme medicale la lot și a primit o veste proastă.

Neymar s-a accidentat: ce meciuri ratează

După cum informează Globo, Fotbalistul de 34 de ani a venit de la Santos cu o problemă la gamba dreaptă, care l-a împiedicat să se antreneze cu mingea până acum.

Medicul Naționalei Braziliei a confirmat că Neymar a suferit o leziune de gradul 2 la gamba dreaptă. Astfel că, brazilianul ar urma să fie indisponibil pentru o perioadă de două-trei săptămâni.

Neymar nu va putea juca în partidele de pregătire cu Panama și Egipt, programate pe, 31 mai, respectiv pe 6 iunie și ar putea rata debutul la Campionatul Mondial cu Maroc, meci care va avea loc pe 14 iunie.