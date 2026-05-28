Neymar s-a accidentat din nou: Campionatul Mondial s-ar putea transforma într-un coșmar pentru starul brazilian

Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Neymar a primit o veste proastă înaintea Campionatului Mondial din 2026.

Starul Braziliei a fost selecționat de către Carlo Ancelotti în lotul care va lua parte la Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic.

Neymar a venit însă cu probleme medicale la lot și a primit o veste proastă.

Neymar s-a accidentat: ce meciuri ratează

După cum informează Globo, Fotbalistul de 34 de ani a venit de la Santos cu o problemă la gamba dreaptă, care l-a împiedicat să se antreneze cu mingea până acum.

Medicul Naționalei Braziliei a confirmat că Neymar a suferit o leziune de gradul 2 la gamba dreaptă. Astfel că, brazilianul ar urma să fie indisponibil pentru o perioadă de două-trei săptămâni.

Neymar nu va putea juca în partidele de pregătire cu Panama și Egipt, programate pe, 31 mai, respectiv pe 6 iunie și ar putea rata debutul la Campionatul Mondial cu Maroc, meci care va avea loc pe 14 iunie.

Fotbalistul brazilian are 15 meciuri jucate în acest sezon în tricoul lui Santos, reușind șase goluri și patru pase decisive.

Neymar a adunat 79 de goluri în 128 de meciuri jucate pentru naționala Braziliei.

