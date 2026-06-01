Deși a urmărit duelul doar de pe margine, fiind în perioada de recuperare, atacantul a rămas în centrul atenției. Imediat ce meciul s-a încheiat, fotbaliștii și membrii staff-ului echipei oaspete s-au îndreptat direct către brazilian pentru a face o fotografie cu el.

Neymar, star mondial

Potrivit imaginilor care au devenit rapid virale pe rețelele de socializare, adversarii au lăsat la o parte dezamăgirea înfrângerii și au așteptat organizați momentul întâlnirii cu Neymar. „Unii dintre ei au așteptat cu răbdare la rând doar pentru a-și asigura o amintire cu starul brazilian”, a notat presa din Brazilia, confirmând încă o dată statutul uriaș al brazilianului în fotbalul mondial.

În ciuda dificultăților și a perioadelor lungi de indisponibilitate din ultimii ani, fotbalistul încă atrage atenția în lumea sportului.

Pentru moment, fanii brazilieni și echipa medicală rămân optimiști în privința stării sale de sănătate. „Neymar a fost chemat pentru că, din punctul de vedere al staffului tehnic, trebuia să fie chemat. După 27 mai, CBF a preluat situaţia lui Neymar şi asta am făcut. Ne ocupăm de recuperarea lui Neymar. Credem că se va recupera cât mai repede posibil”, a anunțat Ancelotti.

Brazilia, care îşi doreşte să câştige un al şaselea titlu la Cupa Mondială, deținătoare deja a recordului de cinci ediții adjudecate, va înfrunta Marocul, Haiti şi Scoţia în Grupa C a turneului care va avea loc între 11 iunie şi 19 iulie în America de Nord.