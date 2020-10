Neymar a intrat in istoria Braziliei dupa tripla impotriva nationalei din Peru! Starul lui PSG a depasit un fost castigator al Balonului de Aur

Dupa cele 3 goluri reusite contra lui Peru, Neymar a ajuns la 64 de reusite pentru nationala Braziliei.

Neymar a trecut in clasamentul celor mai buni marcatori din istoria Selecao peste legendarul Ronaldo Nazario. Fostul jucator de la Real Madrid are 62 de reusite in in 98 de partide pentru nationala tarii sale. Astefel, Neymar este locul doi in clasamentul celor mai buni marcatori pentru nationala Braziliei. "Ney" a marcat cu Peru in minutele 28 si 83 din lovitura de la 11 metri, iar in minutul 94 a mai punctat o data. Brazilia s-a impus cu 4-2. Pentru Neymar aceasta a fost selectia cu numarul 103 in nationala.

Dupa ce a marcat primul gol, Neymar l-a omagiat pe Ronaldo Nazario formand cu mainile numarul 9, numar purtat de 'Fenomeno' si arantandu-si dintii din fata. Starul de la Paris are toate sansele sa il depaseasca pe regele Pele, care se afla pe primul loc in clasament cu 77 de goluri pentru Brazilia in 92 de partide.

