Transfer SURPRIZA la PSG! A fost la un pas sa semneze cu DINAMO, iar acum merge langa Neymar si Mbappe sa se lupte la Champions League

PSG a realizat doua mutari in ultima zi a ferestrei de transferuri.

PSG a anuntat astazi transferurile lui Moise Kean (20 de ani), sub forma de imprumut de la Everton si Danilo Pereira (29 de ani), imprumutat de la Porto.

Danilo e mijlocas defensiv de meserie si in 2015 a fost la un pas sa semneze cu Dinamo.

In acea vreme, fotbalistul portughez evolua la Maritimo, iar potrivit Ziare.com, acesta a fost propus la clubul din Stefan cel Mare. Totul se intampla in iarna lui 2015, cand presedinte la Dinamo era Daniel Stanciu. Conform sursei citate, Pereira a fost incantat atunci de posibilitatea de a evolua in Liga 1, insa mutarea a picat din cauza pretului prea mare solicitat de presedintele lui Maritimo.

La finalul acelui sezon, in iulie 2015, Pereira semna cu Porto pentru 4.5 milioane de euro, echipa la care a evoluat pana in momentul imprumutului la PSG.

4 milioane de euro vor plati francezii pentru imprumutul sau, plus alte 16 daca vor decide sa il cumpere definitiv de la Porto.