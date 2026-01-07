OFICIAL Neymar a semnat și visează la Cupa Mondială! Unde va juca brazilianul în 2026

Neymar a semnat și visează la Cupa Mondială! Unde va juca brazilianul în 2026
Neymar (33 de ani) visează ca în 2026 să participe alături de Brazilia la Cupa Mondială.

Neymar va juca la Santos și în 2026

La câteva săptămâni după ce a jucat un rol decisiv în salvarea lui Santos de la retrogradare, Neymar a semnat prelungirea contractului cu formația braziliană până în decembrie 2026.

"Santos este casa mea. Alături de voi, suporterii, vreau să îmi îndeplinesc obiectivele pe care încă nu le-am atins", a spus Neymar, după ce și-a prelungit contractul cu formația de la care a plecat în fotbalul mare.

Deși a continuat să acuze probleme medicale destul de serioase, Neymar a avut un 2025 foarte bun alături de Santos. A marcat 11 goluri și a oferit 4 pase decisive în 30 de apariții, iar starul brazilian a avut un rol decisiv în salvarea echipei de la retrogradare.

CM 2026, visul lui Neymar

În 2026, obiectivul lui Neymar va fi acela de a reveni la naționala Braziliei pentru Cupa Mondială. Fostul star de la Barcelona și PSG nu a mai jucat pentru Selecao din octombrie 2023, când a suferit o ruptură la nivelul ligamentelor încrucișate care l-a ținut un an departe de gazon.

Recent, Carlo Ancelotti, selecționerul Braziliei, a lăsat deschisă ușa unei reveniri a lui Neymar, însă numai cu condiția ca fotbalistul să fie apt sută la sută din punct de vedere medical.

La CM 2026, Brazilia va juca în grupa C, alături de Maroc, Haiti și Scoția. 

