Neymar va juca la Santos și în 2026

La câteva săptămâni după ce a jucat un rol decisiv în salvarea lui Santos de la retrogradare, Neymar a semnat prelungirea contractului cu formația braziliană până în decembrie 2026.



"Santos este casa mea. Alături de voi, suporterii, vreau să îmi îndeplinesc obiectivele pe care încă nu le-am atins", a spus Neymar, după ce și-a prelungit contractul cu formația de la care a plecat în fotbalul mare.



Deși a continuat să acuze probleme medicale destul de serioase, Neymar a avut un 2025 foarte bun alături de Santos. A marcat 11 goluri și a oferit 4 pase decisive în 30 de apariții, iar starul brazilian a avut un rol decisiv în salvarea echipei de la retrogradare.