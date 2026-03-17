După ce a ratat pentru prima dată calificarea în play-off, FCSB se vede nevoită să încheie pe locurile 7-8, iar ulterior să câștige cele două meciuri de baraj pentru a obține calificarea în turul 2 preliminar din Conference League.

Victor Angelescu: "Ar fi cea mai mare surpriză din istorie dacă FCSB nu va juca barajul de Conference"

Startul de play-out nu a fost deloc bun pentru FCSB, 0-0 pe teren propriu contra ultimei clasate Metaloglobus, însă Victor Angelescu exclude scenariul în care campioana en-titre să nu prindă nici măcar primul baraj de Conference League.

Președintele de la Rapid este absolut convins că FCSB va juca barajul de Conference League, mai ales că doar alte trei echipe din play-out au aplicat pentru licența UEFA - FC Botoșani, Farul și FK Csikszereda.

"Sută la sută va juca barajul FCSB. Sunt 4 echipe (n.r - din play-out care au aplicat pentru licența UEFA). Au cel mai bun lot din play-out. O să vedeți, sunt sută la sută convins. N-am niciun dubiu că vor juca barajul, indiferent că vor fi pe locul 7, 8 sau 9.

Una e să nu prindă play-off-ul, alta e să nu prindă barajul pentru cupele europene. Poate că nu va câștiga la baraj, dar eu spun că vor merge la baraj. Să nu joace barajul de cupă europeană din play-out ar fi cea mai mare surpriză din istoria fotbalului românesc", a spus Victor Angelescu, la Prima Sport.