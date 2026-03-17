Dusan Vlahovic, vârful legitimat la Juventus, mai are contract până la finalul stagiunii cu gruparea din Torino și ar putea deveni liber de contract în vară! Conducerea celor de la AC Milan caută un număr 9 clasic, puternic, capabil să țină fundașii centrali și să ofere prezență constantă în careu, iar Vlahovic corespunde profilului dorit!

Vlahovic are 64 de goluri și 16 pase decisive în 162 de meciuri pentru Juventus, iar cota sa de piață este estimată la 35 de milioane de euro, potrivit Transfermarkt. Chiar dacă prestațiile din această stagiune sunt slabe, cu doar șase goluri și două pase decisive în 17 partide, AC Milan tot îl vrea pe atacantul sârb.

Dusan Vlahovic, de la Juventus, dorit de AC Milan

În 2022, Juventus plătea o sumă uriașă pentru a-l transfera pe Vlahovic de la Fiorentina, una dintre rivalele din Serie A. Nu mai puțin de 85 de milioane de euro a costat sârbul crescut de Partizan Belgrad.

În prezent, cota sa de piață a scăzut, în contextul în care nici evoluțiile nu au mai fost cele din trecut. În prezent, Vlahovic este evaluat la 35 de milioane de euro de site-urile de specialitate.

Însă, situația nu este simplă nici pentru Juventus, care nu știe dacă îi va propune un nou contract sau îl va lăsa să plece, mai ales că Vlahovic are cel mai mare salariu din Serie A.

În fruntea clasamentului salarial se află Dusan Vlahovic, atacantul lui Juventus, care câștigă 12 milioane de euro pe sezon, dublu față de Marcus Thuram, „tancul” lui Cristi Chivu, remunerat cu 6 milioane de euro anual, informează TMW.

Dusan Vlahovic are cel mai mare salariu din Serie A

De cealaltă parte, Thuram, evaluat la 60 de milioane de euro, are șase goluri doar în Serie A, la care se adaugă alte cinci reușite și trei assist-uri în toate competițiile.

AC Milan vrea să facă o echipă puternică din vară, pentru a lua titlul în Italia, iar astfel l-a trecut pe listă și pe fotbalistul din Serbia.