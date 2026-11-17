După cinci meciuri în Nations League, selecționata lui Gheorghe Hagi a înregistrat patru înfrângeri consecutive și o victorie bifată sâmbătă seară, pe Arena Națională, în etapa #5, împotriva Poloniei (2-1).

Pentru prima reprezentativă a mai rămas de jucat doar returul cu Bosnia & Herțegovina de la Zenica. Partida va avea loc azi, de la 21:45, și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

”Pronostic pentru Bosnia - România?” Bogdan Lobonț, răspuns categoric

La VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1, Bogdan Lobonț a intervenit în direct și a indicat faptul că își dorește să vadă în meciul cu Bosnia o evoluție asemănătoare celei împotriva Poloniei, în care România a pus presiune pe apărarea adversă și a avut șanse de a marca.

”(n.r. Care este pronosticul tău pentru Bosnia - România?) Vreau să facă cel puțin ce au făcut la meciul cu Polonia din punctul de vedere al evoluției. Asta vreau. Și am încredere că pot să repete evoluția bună pe care au avut-o sâmbătă seară cu Polonia”, a spus Lobonț.

Câți bani a încasat federația din bilete după România - Polonia

Crainicul de pe stadion a anunțat, în actul secund, că la meci au asistat 45.827 de spectatori, iar Federația Română de Fotbal anunțase, înaintea meciului, că fuseseră deja procesate peste 45.000 de bilete.

Grila completă a prețurilor

Categoria 4 (peluze): 50 de lei

Categoria 3: 60 de lei

Categoria 2: 90 de lei

Categoria 1 (zonele centrale ale tribunelor): 130 de lei

VIP Albastru: 500 de lei

VIP Roșu: 650 de lei

Tineri între 15 și 24 de ani: 30 de lei

Copii sub 15 ani (Family Zone, tribunele 1 și 2): 10 lei

Luând în calcul un preț mediu estimat de 65 de lei / spectator, încasările brute ale federației din bilete, așa cum a scris și Fanatik.ro, s-ar putea ridica la aproximativ 3 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 600.000 de euro.

Lotul convocat de selecționerul Gheorghe Hagi pentru partidele cu Polonia și Bosnia-Herțegovina

PORTARI: Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 32/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 7/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 12/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 10/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 55/2), Lisav EISSAT (Bristol City, 6/0);

MIJLOCAȘI: Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 16/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 78/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 41/5), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 90/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 11/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 4/0);

ATACANȚI: Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 48/12), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 19/1), Rareș ILIE (Mantova | Italia, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 40/5), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 57/8), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 11/3).

*Nicolae STANCIU și Valentin MIHĂILĂ au acuzat probleme musculare și sunt indisponibili pentru meciurile din această lună. Ca urmare, selecționerul Gheorghe Hagi a decis să îl convoace pe Rareș ILIE.