Naționala Under 19 a României a fost învinsă de reprezentativa similară a Italiei în primul meci din runda 2 a preliminariilor EURO 2027, scor 0-2 după dubla fundașului dreapta Benit Borasio (49 și 76).
În celălalt meci al grupei, Ucraina a învins Israel cu scorul de 3-2.
”Tricolorii pregătiți de selecționerul Marin Ion mai au de jucat împotriva Israelului și Ucrainei și au nevoie să ocupe una dintre primele 3 poziții din grupă pentru a se menține în Liga A și, implicit, pentru a avansa în runda 3, ultima din preliminariile pentru turneul final”, a explicat FRF pe site-ul oficial.
Italia - România 2-0 în primul meci al tricolorilor și cum arată clasamentul grupei
Italia: 1. Anelli – 16. Borasio, 5. Natali-cpt, 6. Bovio, 2. Marello – 18. Steffanoni, 4. Prisco (20. Wiafe, 59), 8. Ballanti (14. Damiano, 90) – 17. Maccaroni (7. Liberali, 90)– 9. Arena (11. Elimoghale, 71), 10. Lontani (19. Fogliaro, 71)
Rezerve neutilizate: 12. Maran (GK), 13. Marini, 15. De Paoli
Selecționer: Massimiliano Favo
România: 1. Mocan – 3. Bădărău, 4. Cojocariu, 5. Moisă-cpt – 2. Gheorghe, 14. Drăghici (20. Orban, 65), 15. Coman (18. Batzula, 65), 13. Precupanu (7. Luncașu, 78) – 10. Bota (22. Pellegrini, 65) – 9. Roateș, 19. Creța (11. Țăroi, 46)
Rezerve neutilizate: 12. Farcaș (GK), 6. Ungureanu, 8. S. Burlacu, 16. R. Burlacu
Selecționer: Marin Ion
Clasamentul grupei:
1. Italia 3 p (2-0)
2. Ucraina 3 p (3-2)
3. Israel 0 p (2-3)
4. ROMÂNIA 0 p (0-2)
Programul României în runda 2 din preliminariile EURO 2027
11 noiembrie, ora 16:30: Italia – România 2-0 – Stadio Del Conero (Ancona)
14 noiembrie, ora 13:00: Israel – România – Stadio Bruno Recchioni (Fermo)
17 noiembrie, ora 14:00: România – Ucraina – Stadio Del Conero (Ancona)