CLASAMENT Cum se menține România în Liga A și cum se califică la turneul final EURO U19

Cum se menține România în Liga A și cum se califică la turneul final EURO U19 Nationala
SPORT.RO
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Misiune complicată pentru naționala Under 19 antrenată de Ion Marin.

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nationala Under 19Ion MarinEURO U-19 2027FRFRomania U19
Din articol

Naționala Under 19 a României a fost învinsă de reprezentativa similară a Italiei în primul meci din runda 2 a preliminariilor EURO 2027, scor 0-2 după dubla fundașului dreapta Benit Borasio (49 și 76).

În celălalt meci al grupei, Ucraina a învins Israel cu scorul de 3-2.

”Tricolorii pregătiți de selecționerul Marin Ion mai au de jucat împotriva Israelului și Ucrainei și au nevoie să ocupe una dintre primele 3 poziții din grupă pentru a se menține în Liga A și, implicit, pentru a avansa în runda 3, ultima din preliminariile pentru turneul final”, a explicat FRF pe site-ul oficial.

Italia - România 2-0 în primul meci al tricolorilor și cum arată clasamentul grupei

Italia: 1. Anelli – 16. Borasio, 5. Natali-cpt, 6. Bovio, 2. Marello – 18. Steffanoni, 4. Prisco (20. Wiafe, 59), 8. Ballanti (14. Damiano, 90) – 17. Maccaroni (7. Liberali, 90)– 9. Arena (11. Elimoghale, 71), 10. Lontani (19. Fogliaro, 71)

Rezerve neutilizate: 12. Maran (GK), 13. Marini, 15. De Paoli

Selecționer: Massimiliano Favo

România: 1. Mocan – 3. Bădărău, 4. Cojocariu, 5. Moisă-cpt – 2. Gheorghe, 14. Drăghici (20. Orban, 65), 15. Coman (18. Batzula, 65), 13. Precupanu (7. Luncașu, 78) – 10. Bota (22. Pellegrini, 65) – 9. Roateș, 19. Creța (11. Țăroi, 46)

Rezerve neutilizate: 12. Farcaș (GK), 6. Ungureanu, 8. S. Burlacu, 16. R. Burlacu

Selecționer: Marin Ion

Clasamentul grupei:

1. Italia 3 p (2-0)

2. Ucraina 3 p (3-2)

3. Israel 0 p (2-3)

4. ROMÂNIA 0 p (0-2)

Programul României în runda 2 din preliminariile EURO 2027

11 noiembrie, ora 16:30: Italia – România 2-0 – Stadio Del Conero (Ancona)

14 noiembrie, ora 13:00: Israel – România – Stadio Bruno Recchioni (Fermo)

17 noiembrie, ora 14:00: România – Ucraina – Stadio Del Conero (Ancona)

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