Naționala Under 19 a României a fost învinsă de reprezentativa similară a Italiei în primul meci din runda 2 a preliminariilor EURO 2027, scor 0-2 după dubla fundașului dreapta Benit Borasio (49 și 76).

În celălalt meci al grupei, Ucraina a învins Israel cu scorul de 3-2.

”Tricolorii pregătiți de selecționerul Marin Ion mai au de jucat împotriva Israelului și Ucrainei și au nevoie să ocupe una dintre primele 3 poziții din grupă pentru a se menține în Liga A și, implicit, pentru a avansa în runda 3, ultima din preliminariile pentru turneul final”, a explicat FRF pe site-ul oficial.

Italia - România 2-0 în primul meci al tricolorilor și cum arată clasamentul grupei