de Dan Chilom

Ultima partidă din grupa de Nations League, îi regăsește pe jucătorii lui Gheorghe Hagi cu un moral mult mai bun după victoria de pe Arena Națională contra reprezentativei Poloniei, scor 2-1. Chiar și așa, meciul de la Zenica se anunță unul dificil, România având un istoric negativ pe terenul bosniacilor, pierzând ultimele 3 partide.

Singura victorie românească pe pământ bosniac s-a înregistrat în 2002, 0-3, în calificările pentru Campionatul European.