de Dan Chilom
Ultima partidă din grupa de Nations League, îi regăsește pe jucătorii lui Gheorghe Hagi cu un moral mult mai bun după victoria de pe Arena Națională contra reprezentativei Poloniei, scor 2-1. Chiar și așa, meciul de la Zenica se anunță unul dificil, România având un istoric negativ pe terenul bosniacilor, pierzând ultimele 3 partide.
Singura victorie românească pe pământ bosniac s-a înregistrat în 2002, 0-3, în calificările pentru Campionatul European.
Naționala României a primit 6 goluri în ultimele 3 meciuri în Bosnia.
Bosnia - România | Echipe probabile
Bosnia: Zlomislic - Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac - Bajraktarević, Basic, Gigovic, Alajbegovic - Mahmic, Demirovic
România: Hindrich - Rațiu, Drăgușin, Coubiș, Eissat - R. Marin - Cicâldău, I. Hagi, Vl. Dragomir - Man, Bîrligea
România are nevoie de o victorie la Zenica, dar și de un rezultat pozitiv al Suediei în fața Poloniei pentru a scăpa de barajul pentru rămânerea în Liga B de Nations League.
Bosnia - România | Cote pariuri
Casele de pariuri o dau favorită de Bosnia, căreia îi acordă o cotă de 2.10 pentru un succes.
Egalul este cotat cu 3.70
România pleacă cu șansa secundă, și are o cotă de 3.50
Ambele echipe marchează - 1.55
În clasamentul FIFA, cele două naționale sunt vecine: România 58 - Bosnia 57.
José María Sánchez Martínez va conduce partida la centru, arbitru care acordă în medie 5,45 cartonașe galbene și 0,25 roșii.
Sugestia Sport.ro:
Ambele echipe marchează