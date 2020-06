Momente INCREDIBILE in Turcia! Presedintele lui Trabzonspor a intrat pe teren si a vrut sa-i LOVEASCA pe antrenorii echipei adverse | FOTO

Un moment incredibil a avut loc luni seara in partida Alanyaspor 2-2 Trabzonspor, din Turcia.

Trabzonspor a remizat in deplasarea de la Alanyaspor, scor 2-2, si a ratat ocazia de a urca pe prima pozitie in prima liga din Turcia.

Partida a fost extrem de incinsa, fiecare echipa incasand cate un cartonas rosu in cele 90 de minute de joc.

Punctul culminant a fost cand presedintele lui Trabzonspor, Ahmet Agaoglu, a intrat pe teren la finalul meciului si a vrut sa ii loveasca pe antrenorii lui Alanyaspor. Acesta a fost calmat cu greu de interventia jandarmilor si a unor antrenori din echipa sa, iar in cele din urma a fost scos de pe teren.

Ahlak abidesi Ahmet Ağaoğlu maç sonunda Alanyaspor yöneticilerine saldırıyor. Sporda şiddeti önleme yasası yalnız taraftara işlenmemeli. 6222 kanunu gereğince işlem yapılmasını talep ediyoruz. pic.twitter.com/fgpohCg9rK — OKUL AÇIK - #EvdeKal ???? (@OkulAcikcom) June 22, 2020

Omur a deschis scorul in minutul 4 pentru Trabzonspor, iar Cisse a restabilit egalitatea in finalul primei reprize. In minutul 51, Novak o aducea din nou pe Trabzonspor in avantaj, dar Bakasetas a dat lovitura de gratie in minutul 90+5.

Hosseini a fost eliminat in minutul 80 de la Trabzonspor si N'Sakala, de la Alanyaspor, l-a urmat doua minute mai tarziu.

Trabzonspor ramane pe locul secund in Turcia, cu 57 de puncte, la 2 puncte distanta de liderul Basaksehir.

Anadolu Ajansı: "Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu sahaya inerek Alanyaspor Kulübü çalışanlarına vurmaya kalkıştı. Jandarma ekipleri ve bazı yöneticilerin araya girmesiyle sakinleştirilen Ağaoğlu, sahadan uzaklaştırıldı." pic.twitter.com/c0uopviouO — Sporx (@sporx) June 22, 2020

