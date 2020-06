GOOOL MAXIM! A marcat din nou in Turcia si l-a facut pe Sumudica sa EXPLODEZE pe banca! AICI VIDEO

Campionatul din Turcia a reinceput dupa 3 luni de pauza provocate de pandemia de coronavirus.

Echipa lui Marius Sumudica se dueleaza cu Ankaragucu in prima etapa de la restartul campionatului. Alexandru Maxim a dus-o pe Gaziantep in avantaj in minutul 25 dupa ce a transformat fara probleme un penalty.

Gaziantep 1 - 0 Ankaragücü GOL 25 Alexandru Maxim Penaltı pic.twitter.com/LEtE1rw8nS — Twit Spor (@Twit_Spor) June 14, 2020

Golul vine dupa ce oficialii lui Gaziantep si-au exprimat intentia de a-l cumpara pe mijlocasul roman de la Mainz. Maxim a venit la sfarsitul lui ianuarie la Gaziantep si a reusit sa inscrie deja 3 goluri in 8 meciuri jucate.

Cota de piata a mijlocasului roman este de 1.6 milioane de euro conform Transfermarkt.