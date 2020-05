EXCLUSIV: Prima reactie a lui Sumudica dupa anuntul SOC al zilei in Turcia! Ce se intampla dupa confirmarea primului caz de COVID la echipa

Gaziantep a oprit antrenamentele dupa ce un membru din staff-ul medical a fost depistat pozitiv la testul de coronavirus.

Marius Sumudica e nelinistit din cauza vestii pe care a primit-o. Antrenorul a vorbit pentru www.sport.ro despre situatia de la echipa: fotbalistii lui Gaziantep vor fi testati din nou dupa cele 5 zile in care au pauza.

"Ieri am facut testele, al doilea rand de teste la tot lotul de jucatori, plus la cei care lucreaza in administratia clubului, bucatari, staff medical, toata lumea. O persoana din staff-ul medical a iesit pozitiv la acest test COVID. Trebuie sa respectam protocolul, 5 zile nu ne vom antrena. Este o mare problema pentru noi. Apoi, vom face un nou test dupa 5 zile si speram sa fie toata lumea negativa. Suntem un pic descoperiti din punct de vedere fizic. Am trecut prin multe probleme, sunt un pic preocupat. Am venit, ne-am chinuit, am stat in carantina. Cand am iesit eu din carantina, s-a desfiintat carantina in Turcia!", a spus Sumudica pentru www.sport.ro.