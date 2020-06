Marius Sumudica e din nou in centrul atentiei!

Inaintea meciului cu Galatasaray, antrenorul lui Gazisehir Gaziantep s-a dus in vestiarul adversarei! Intrebat de jurnalisti ce a cautat acolo, Sumudica a dat cel mai neasteptat raspuns!



"Am vrut sa-i fac o surpriza lui Fatih Terim, i-am luat niste baklava. Eu am ceva kilograme in plus si i-am adus si lui, sa se ingrase si el!", a spus Sumudica.