Rasturnare TOTALA de situatie! Final Four-ul Ligii Campionilor nu va mai avea loc in Turcia! Care sunt noile modificari UEFA

Cel mai probabil, semifinalele si finala Ligii Campionilor nu vor mai avea loc la Istanbul, asa cum fusese programat initial.

UEFA ia in considerare mutarea partidelor in Germania, dupa ce reprezentantii cluburilor au spus ca aceasta varianta este mult mai sigura.

Potrivit Sky Sports, un grup de lucru a analizat variantele posibile pentru reluarea competitiilor europene, ajungand la un acord care va fi prezentat in Comitetul Executiv al UEFA, pe 17 iunie.

Astfel, sferturile de finala, semifinalele si finala Champions League se vor disputa intr-o singura mansa, incepand din 7 august. La fel se va intampla si cu optimile, sferturile de finala, semifinalele si finala Europa League, restartul urmand a se face din 6 august. Asta pentru a se economisi timp, ceea ce ar permite preliminariilor viitorului sezon sa inceapa.

Fata de propunerea initiala, meciurile ramase de disputat in Champions League se vor supune unor reguli noi.

Sferturile de finala se vor disputa intr-o singura mansa, dar pe un teren neutru, pentru ca suporterii sa nu fie tentati sa mearga la stadion si sa-si incurajeze echipa din jurul arenei. Apoi, semifinalele celei mai importante competitii inter-cluburi, care se vor desfasura tot intr-o singura mansa, nu vor mai avea loc la Istanbul, ci in Germania, care va gazdui si finala Ligii Campionilor.

In plus, partidele din optimi si sferturi nu se vor mai disputa in weekend, asa cum se anuntase initial. Cele 4 meciuri ramase din mansa retur a optimilor se vor juca vineri si sambata, pe 7-8 august, cele 4 partide din sferturi vor avea loc pe 13-14 august, iar semifinalele vor fi programate in a treia saptamana din august, cu doar cateva zile inaintea finalei.

Acest calendar va fi aprobat definitiv pe 17 iunie, astfel ca pana atunci mai pot aparea mici schimbari, mai ales in cazul Europa League, competitie in care sunt mai multe partide ce trebuie sa aiba loc in lunile urmatoare.

Reamintim ca in sferturile de finala ale Ligii Campionilor deja calificate sunt Atletico Madrid, PSG, Atalanta si Leipzig. Meciurile retur ce mai trebuie disputate in optimi sunt Bayern Munchen - Chelsea (3-0 in tur), Manchester City - Real Madrid (2-1), Juventus - Lyon (0-1) si Barcelona - Napoli (1-1).

