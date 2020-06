Carantina i-a pus capac lui Marius Sumudica: "Nu le doresc nici dusmanilor! Am ajuns alb si la subrat". Ce se intampla in Turcia

Perioada de carantina a fost una dintre cele mai neplacute din viata lui Marius Sumudica.

Antrenorul lui Gaziantep a vorbit in cea mai recenta interventie despre carantina pe care a fost obligat sa o respecte la revenirea in Turcia.

"Nu doresc nici dusmanilor mei asa ceva...14 zile...Eram eu grizonat, dar acum sunt alb, m-a nenorocit, mi s-a dus si barba, m-am albit, si la subrat am ajuns alb. Astea au fost regulile, le-am respectat, aia e.

Fotbalistii se mai joaca, mai pe televizoare, pe consola. Eu am mai citit, dar nici nu pot sa citesc, sunt nerabdator, dau repede la final sa vad ce se intampla", a declarat Marius Sumudica la Digi Sport.

Gaziantep se pregateste de reluarea campionatului

Marius Sumudica se pregateste de reluarea campionatului dupa mai bine de doua luni de pauza si are incredere ca echipa nu va retrograda.

"Incepem duminica, de la ora 21:00, jucam acasa. Cu o victorie, 99% vom ramane in Liga 1.

Nu am probleme cu conducerea, baskanul a suferit un accident la ski in Franta, a fost in recuperare, nu a ajuns aici, tot staff-ul meu a semnat contractele, voi semna si eu. Doar in cazul inc are vom retrograda, nu voi mai semna, dar nu cred. Ar insemna sa nu castig 3 puncte din 24", a spus Sumudica.