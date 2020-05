"Cand mi-a bagat ala, l-am simtit pana in creier!" Sumudica a scapat de carantina in Turcia! Momentele DE GROAZA prin care a trecut antrenorul

Marius Sumudica s-a intors in Turcia, insa a trebuit sa stea in carantina pentru doua sapatamani.

Marius Sumudica, antrenorul lui Gaziantep, a scapat de carantina care l-a macinat pentru doua saptamani de zile. Povesteste ca a fost printre cele mai grele perioade din viata sa si ii multumeste lui Dumnezeu ca a scapat.

"M-am simtit ca la puscarie! A fost cea mai grea perioada din viata mea. Hai sa nu spun cea mai grea, dar printre cele mai grele. Multumesc lui Dumnezeu ca am scapat cu bine.", a spsu Sumudica pentru Digi Sport.

Antrenorul povesteste cat de dificil era pentru el atunci cand i se prelevau probe pentru depistarea coronavirus. "Apoi am trecut la partea cu mostra luata din nas. Nu, nu l-a bagat usor si oarecum la suprafata. Nu, nu tata! Cand mi-a bagat ala, l-am simtit pana in creier si mi-au dat instantaneu lacrimile.

Cand am vazut batul ala lung pregatit sa mi-l bage pe gat deja m-am panicat. Am zis, mama, poate inghit asta si ma fac de cacao pe aici. Ba, si cand a inceput sa il invarta ca pe mixer am zis ca sunt gata. M-am apucat de falca sa nu musc din bat, de s-a si speriat omul ala ca vreau sa il lovesc.", a mai spus Sumi.