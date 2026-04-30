MM Stoica, enervat la culme! Ce a făcut Vincent Kompany: „O ofensă la adresa telespectatorilor”

PSG - Bayern a fost unul dintre cele mai frumoase meciuri din ultimele sezoane de Champions League , dar MM Stoica și-a spus nemulțumirea legată de un aspect care nu ține de jocul din teren.

Vincent Kompany a fost suspendat pentru partida cu PSG din Champions League, încheiată cu victoria francezilor 5-4.

Mihai Stoica a vorbit despre felul în care se îmbracă Vincent Kompany și s-a arătat indignat de faptul că antrenorul lui Bayern Munchen abordează un stil streetwear.

Oficialul de la FCSB consideră că stilul de vestimentație al lui Kompany denotă neseriozitate și este ofensator la adresa spectatorilor.

„Nu-mi place cum se îmbracă, este o ofensă la adresa telespectatorilor modul în care se îmbracă.

Este totuși managerul lui Bayern, recunoscut un club unde, nu știu cum să spun, totul e la... cum să lași antrenorul să se îmbrace în halul ăsta?

Știu că sunt hainele sponsorului, zici că ies biletele din film, cu care face bișniță din buzunar, nu e normal așa ceva”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

Bornă istorică după primele 45 de minute din PSG - Bayern

Confruntarea de marți seara din capitala Franței a devenit un moment de referință pentru fotbalul european. Duelul dintre PSG și Bayern Munchen s-a încheiat cu scorul de 5-4, rezultat care a generat două recorduri istorice în cea mai importantă competiție intercluburi.

După un start echilibrat, scorul a fost deschis de bavarezi prin Harry Kane, care a transformat un penalty în minutul 17. Gazdele au răspuns prin Kvaratskhelia (24') și Joao Neves (33'), preluând conducerea. Deși Olise a egalat pentru germani spre finalul primei părți, Dembele a readus echipa pariziană în avantaj în prelungiri, tot dintr-o lovitură de pedeapsă.

Cele cinci reușite din prima parte a meciului au reprezentat o premieră absolută pentru această fază a turneului. „PSG - Bayern Munchen este prima semifinală de UEFA Champions League în care s-au marcat cinci goluri în prima repriză. Spectacol”, a transmis Opta pe platforma X.

Festivalul ofensiv a continuat și după pauză. Kvaratskhelia și Dembele au ridicat scorul la 5-2 în decurs de doar două minute (56 și 58), dând impresia că soarta partidei este pecetluită. Totuși, Bayern a replicat rapid prin Upamecano și Luis Diaz, menținând suspansul până la finalul jocului, în care Mayulu a lovit o bară pentru gazde în minutul 87.

Scorul final de 5-4 a consemnat al doilea record al serii. Potrivit datelor furnizate de statisticienii de la Opta, duelul a devenit cea mai prolifică semifinală din istoria turneului: „La scorul de 5-3 pentru PSG, acesta este acum meciul de semifinală cu cele mai multe goluri marcate din întreaga istorie a UEFA Champions League. Sărbătoare”.

Calificarea în marea finală urmează să se decidă în manșa secundă, care va avea loc în Germania, la Munchen.