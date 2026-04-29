Doar trei echipe au bătut-o pe Bayern în tot sezonul! Două se luptă pentru trofeul Champions League, a treia abia a scăpat de retrogradare Liga Campionilor
Bavarezii au un sezon devastator în toate competițiile.

PSG, deţinătoarea trofeului Champions League, a învins-o pe Bayern Munchen cu 5-4, marţi seara, pe ''Parc des Princes'', într-un meci foarte spectaculos din prima manşă a semifinalelor.

Pentru bavarezi a fost abia a treia înfrângere a sezonului în toate competițiile!

Arsenal, și ea semifinalistă în UCL, mai câștigase pe Emirates cu Bayern, 3-1 în noiembrie 2025 tot în Champions League, iar marea surpriză a venit în ianuarie acest an, când Augsburg a dat lovitura chiar pe Allianz Arena, 2-1 în Bundesliga!

Augsburg s-a chinuit mare parte din sezon în preajma locurilor 15-16, la retrogradare, pe care acum, cu trei etape înainte de final, a reușit să o evite matematic.

Bayern Munchen, o mașinărie de goluri în actualul sezon: a marcat de 171 de ori în 50 de meciuri oficiale

50 de meciuri pentru Bayern în toate competițiile:

113 goluri în Bundesliga;

42 de goluri în Champions League;

14 goluri în DFB-Pokal (Cupa Germaniei);

2 goluri în Supercupa Germaniei.

