După extinderea deja confirmată la 48 de echipe pentru CM 2026, forul condus de Gianni Infantino analizează acum varianta unui turneu uriaș, cu nu mai puțin de 66 de naționale participante.

FIFA vrea un Mondial și mai mare

Potrivit AS.com, ideea a fost propusă inițial de CONMEBOL și a început să capete tot mai mult sprijin în interiorul FIFA. Planul ar transforma Cupa Mondială din 2030 în cea mai mare competiție din istoria fotbalului.

Turneul aniversar din 2030 va fi organizat în Spania, Portugalia și Maroc, în timp ce meciuri inaugurale se vor disputa și în Argentina, Uruguay și Paraguay, pentru a marca 100 de ani de la primul Campionat Mondial.

Totuși, varianta cu 66 de echipe ridică semne de întrebare serioase legate de organizare, infrastructură și nivelul competițional. Mai multe orașe-gazdă din Spania au deja probleme logistice, iar FIFA nu va lua o decizie finală înainte de încheierea Mondialului din 2026.