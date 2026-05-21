Formația din Serie A l-a transferat definitiv pe atacantul Lorenzo Colombo de la AC Milan, după un sezon solid petrecut sub formă de împrumut.
Clubul italian a anunțat oficial semnarea unui contract valabil până în vara anului 2029, iar presa din Italia susține că mutarea s-a realizat pentru 10 milioane de euro.
Dan Șucu a rezolvat primul transfer al verii
Atacantul de 24 de ani a avut un sezon bun în tricoul „Grifonului”. În actuala stagiune, Colombo a adunat 39 de meciuri în toate competițiile, a marcat șapte goluri și a oferit trei pase decisive.
Clauza de transfer definitiv ar fi devenit obligatorie după salvarea matematică de la retrogradare și atingerea unui anumit număr de goluri în Serie A, condiții pe care atacantul le-a îndeplinit.
„Vreau să construiesc o legătură puternică cu acest club și cu acest oraș. Voi face tot posibilul să răsplătesc încrederea primită”, a declarat Colombo pentru site-ul oficial al clubului.
Cu o etapă rămasă din Serie A, Genoa ocupă locul 14, cu 41 de puncte, și nu mai are emoții în lupta pentru salvare. Prima poziție retrogradabilă este ocupată de Cremonese, cu 34 de puncte.