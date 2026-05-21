Formația din Serie A l-a transferat definitiv pe atacantul Lorenzo Colombo de la AC Milan, după un sezon solid petrecut sub formă de împrumut.

Clubul italian a anunțat oficial semnarea unui contract valabil până în vara anului 2029, iar presa din Italia susține că mutarea s-a realizat pentru 10 milioane de euro.

Dan Șucu a rezolvat primul transfer al verii

Atacantul de 24 de ani a avut un sezon bun în tricoul „Grifonului”. În actuala stagiune, Colombo a adunat 39 de meciuri în toate competițiile, a marcat șapte goluri și a oferit trei pase decisive.