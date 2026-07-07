Jucătorul aflat pe radarul FCSB, lângă Mirel Rădoi la Gaziantep

Reîntors din vacanță, tehnicianul român în vârstă de 45 de ani a stabilit strategia pentru noul sezon alături de conducerea clubului Gaziantep. Primul nume pe lista de achiziții este cel al lui Ulrich Meleke , fotbalist pe care antrenorul îl cunoaște foarte bine din perioada petrecută în zona arabă.

Reuniune în prima ligă turcă

Mijlocașul ivorian de 27 de ani a mai colaborat cu Rădoi în vara anului 2023, la formația Al-Bataeh din Emiratele Arabe Unite. Acum, cei doi au ajuns la o nouă înțelegere, jucătorul urmând să sosească în Turcia imediat ce detaliile birocratice privind viza vor fi soluționate.

„Gaziantep este pe cale să efectueze primul său transfer din străinătate. Clubul a ajuns la un acord cu jucătorul ivorian Ulrich Meleke privind toți termenii, rămânând doar semnarea contractului. Jucătorul ivorian în vârstă de 27 de ani, care a jucat cel mai recent pentru Al-Bataeh în Emiratele Arabe Unite, este capabil să joace și pe postul de fundaș central. După ce viza sa va fi procesată, el va ajunge la Gaziantep pentru a semna contractul”, au scris jurnaliștii turci.

În primăvara anului 2021, Ulrich Meleke s-a aflat pe lista de transferuri a celor de la FCSB, însă mutarea nu s-a mai concretizat în cele din urmă. Fotbalistul are o experiență vastă în fotbalul românesc, trecând în trecut pe la formații precum FC Botoșani, FC Voluntari și CFR Cluj.