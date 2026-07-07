Reîntors din vacanță, tehnicianul român în vârstă de 45 de ani a stabilit strategia pentru noul sezon alături de conducerea clubului Gaziantep. Primul nume pe lista de achiziții este cel al lui Ulrich Meleke, fotbalist pe care antrenorul îl cunoaște foarte bine din perioada petrecută în zona arabă.
Jucătorul aflat pe radarul FCSB, lângă Mirel Rădoi la Gaziantep
Mirel Rădoi mută pe piața transferurilor la Gaziantep și a convins un fost jucător din Superliga, dorit la un moment dat de FCSB, să i se alăture în Turcia.
Reuniune în prima ligă turcă
Mijlocașul ivorian de 27 de ani a mai colaborat cu Rădoi în vara anului 2023, la formația Al-Bataeh din Emiratele Arabe Unite. Acum, cei doi au ajuns la o nouă înțelegere, jucătorul urmând să sosească în Turcia imediat ce detaliile birocratice privind viza vor fi soluționate.
„Gaziantep este pe cale să efectueze primul său transfer din străinătate. Clubul a ajuns la un acord cu jucătorul ivorian Ulrich Meleke privind toți termenii, rămânând doar semnarea contractului. Jucătorul ivorian în vârstă de 27 de ani, care a jucat cel mai recent pentru Al-Bataeh în Emiratele Arabe Unite, este capabil să joace și pe postul de fundaș central. După ce viza sa va fi procesată, el va ajunge la Gaziantep pentru a semna contractul”, au scris jurnaliștii turci.
În primăvara anului 2021, Ulrich Meleke s-a aflat pe lista de transferuri a celor de la FCSB, însă mutarea nu s-a mai concretizat în cele din urmă. Fotbalistul are o experiență vastă în fotbalul românesc, trecând în trecut pe la formații precum FC Botoșani, FC Voluntari și CFR Cluj.
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