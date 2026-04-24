Pentru FCSB este primul meci din play-out după plecarea lui Mirel Rădoi. Fostul căpitan din Ghencea a fost antrenorul bucureștenilor în doar cinci partide, la începutul acestei săptămâni hotărând să dea curs ofertei de la Gaziantep.

Peluza Nord, mesaj mobilizator înainte de FCSB - Petrolul

Numeroși fani ai celor de la FCSB sunt convinși că Gigi Becali este principalul vinovat pentru plecarea lui Mirel Rădoi de la FCSB, având în vedere comentariile dure făcute de patron la adresa jucătorilor, chiar și după ce îi promisese antrenorului că va renunța la acest obicei.

Deși mulți suporteri ai campioanei protestează în această perioadă și sunt dezamăgiți de plecarea lui Rădoi, Peluza Nord a anunțat că va susține în continuare echipa de la stadion.

"Azi lăsăm comentariile pentru alții. Ne vedem în Peluza Nord. Meciul se trăiește pe stadion! Hai și tu la meci!", a fost mesajul mobilizator transmis de Peluza Nord, în ziua meciului.

Cu o zi înainte, Peluza Nord a transmis un mesaj similar.

"Toți știți ce ar trebui făcut. Când totul e ok… sunteți? Când echipa merge… veniți meci de meci? Și mai ales — când e greu… unde dispăreți?

Pentru unii, peluza există doar când au chef de scandal. Când trebuie susținut, când trebuie dus greul… liniște. Vreți protest? Veniți în peluză. Veniți la meci.

Nu din comentarii. Nu din canapea. Nu din spatele unui cont fals. E ușor să ceri foc… când nu ești acolo să-l ții sub control. Peluza nu e un buton pe care apăsați voi când vi se pare că „e momentul”. Nu e pentru frustrări de moment. Nu e pentru răzbunări. Peluza e prezență. E asumare. E continuitate.

Anii grei nu se duc cu isterie și distrugere. Se duc cu oameni care rămân. Mulți cereți. Puțini sunteți acolo. Noi suntem. Meci de meci", era mesajul postat de Peluza Nord în cursul zilei de joi.