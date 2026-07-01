Michael Olise a semnat cu Bayern Munich! Cât au plătit germanii pentru "perla" lui Crystal Palace

Michael Olise a semnat cu Bayern Munich! Cât au plătit germanii pentru "perla" lui Crystal Palace

Michael Olise a semnat cu Bayern Munich! Cât au plătit germanii pentru "perla" lui Crystal Palace

Michael Olise a semnat cu Bayern Munich! Cât au plătit germanii pentru "perla" lui Crystal Palace

Michael Olise a semnat cu Bayern Munich! Cât au plătit germanii pentru "perla" lui Crystal Palace

Michael Olise a semnat cu Bayern Munich! Cât au plătit germanii pentru "perla" lui Crystal Palace

Michael Olise analizează serios viitorul său pe termen lung la Bayern München, potrivit publicației germane Bild.

Michael Olise vrea la Real Madrid!

Internaționalul francez consideră că a realizat deja tot ce putea la clubul german și are dubii în privința șanselor bavarezilor de a concura constant pentru câștigarea Ligii Campionilor.

Olise își dorește să facă următorul pas în carieră, iar Real Madrid este clubul care îl atrage cel mai mult, conform sursei citate anterior.

Marca l-a propus pe Olise la Real Madrid

Marca, unul dintre ziarele de casă ale lui Real Madrid, a insistat pentru transferul lui Olise. Pentru publicația amintită, totul este limpede. Ultima prestaţie magistrală a lui Michael Olise, de marţi, în meciul din şaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale dintre Franţa şi Suedia (3-0), ar trebui să determine conducerea lui Real Madrid să facă tot posibilul pentru a-l transfera pe fotbalistul lui Bayern Munchen. Michael Olise a oferit încă două pase decisive (aducând totalul său la 5) şi a produs momente de pură clasă.

Într-un editorial entuziast, Marca a îndemnat-o pe Real Madrid să facă tot posibilul pentru a-l transfera pe jucătorul lui Bayern München, chiar dacă asta înseamnă să vândă noul lor stadion Bernabéu. Într-un editorial intitulat "Tot ce este nevoie pentru a-l transfera pe Olise", ziarul l-a plasat chiar înaintea lui Kylian Mbappé, superstarul „Merengues”.

Pablo Polo: „Dacă trebuie să vindem Bernabéu pentru a-l achiziţiona, aşa să fie”

„Menţiune specială pentru Olise, cu tot respectul cuvenit pentru Mbappé”, scrie jurnalistul Pablo Polo, citat de news.ro.

„Dacă trebuie să vindem Bernabeu pentru a-l transfera, aşa să fie! Kylian joacă excepţional de bine şi nu ar trebui să-i minimalizăm prestaţiile, dar extrema lui Bayern München îi uşurează mult munca. Într-atât încât uneori uităm că Dembélé, care a avut un meci excelent, este un candidat serios la Balonul de Aur. Nu a marcat ieri, chiar dacă ar fi putut marca trei sau patru goluri, dar are deja cinci pase decisive în patru meciuri”, a adăugat Polo.

Olise, născut în Anglia, dar internațional francez, a crescut în academiile lui Arsenal, Chelsea și Manchester City, însă s-a remarcat la Crystal Palace, de unde în 2024 a făcut pasul la Bayern Munchen pentru 53 de milioane de euro.

Convocat la naționala Franței pentru Cupa Mondială din această vară, Olise a încheiat sezonul de la Bayern cu statistici impresionante: 22 de goluri și 31 de pase decisive în 52 de meciuri.