Michael Olise amenință recordul lui Messi şi Maradona: realizarea incredibilă a starului francez

Francezul Michael Olise, autorul a cinci pase decisive de la debutul actualei ediţii a Cupei Mondiale de fotbal, se apropie de recordul deţinut de argentinienii Lionel Messi şi Diego Maradonna, ambii cu câte opt asssist-uri, scrie L'Equipe.

Olise a oferit cele cinci assist-uri în patru meciuri disputate de la debutul turneului din America de Nord, ultimele două în cursul partidei pe care Franţa a câştigat-o cu scorul de 3-0 în faţa Suediei, marţi la East Rutherford (New Jersey), în şaisprezecimile de finală ale competiţiei.

În vârstă de 24 de ani, Michael Olise a reuşit această performanţă la prima sa participare la o Cupă Mondială.

Lionel Messi dispută în prezent a şasea sa Cupă Mondială, după cele din 2006, 2010, 2014, 2018 şi 2022, iar Maradona a participat la ptru turnee finale (1982, 1986, 1990, 1994).

Internaţionalul francez, aflat sub contract cu Bayern Munchen, este unul dintre cei mai curtaţi jucători din actualul mercato, presa spaniolă afirmând că Real Madrid ar fi dispusă să plătească până la 200 de milioane de euro pentru a-şi asigura serviciile lui Olise, însă campioana en titre a Germaniei a anunţat că nu intenţionează să renunţe la starul său, scrie Agerpres.