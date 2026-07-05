Surpriză de proporții! A luat roșu direct, dar va juca în optimile de la Cupa Mondială

Balogun, care a marcat 3 goluri la această ediție de Cupă Mondială, a văzut direct cartonașul roșu în partida cu Bosnia (2-0) din 16-imi, după un fault comis asupra lui Tarim Muharemovic.

Folarin Balogun, disponibil pentru SUA - Belgia, deși a văzut cartonașul roșu în 16-imi

Atacantul american l-a călcat pe bosniac pe gleznă în timpul unui duel iar arbitrul brazilian Raphael Claus a fost chemat la monitorul VAR și l-a eliminat pe Balogun.

Deși orice cartonaș roșu ar trebui să însemne cel puțin un meci de suspendare la Cupa Mondială, se pare că Balogun va fi disponibil pentru SUA încă de la meciul cu Belgia, din optimi, programat marți, de la ora 3:00.

The Athletic scrie duminică seară că executarea pedepsei lui Balogun va fi suspendată. Atacantul de la AS Monaco va fi sancționat pe viitor doar dacă va comite o faptă similară într-o perioadă de probă stabilită de FIFA.

Articolul 27 din Codul Disciplinar le permite celor de la FIFA să ia o astfel de decizie: "Organul jurisdicțional poate decide să suspende, integral sau parțial, punerea în aplicare a unei măsuri disciplinare. Dacă persoana care beneficiază de suspendarea punerii în aplicare a unei sancțiuni comite o nouă abatere de natură și gravitate similare în perioada de probă, organul jurisdicțional va revoca această suspendare, iar sancțiunea va fi pusă în aplicare, fără a aduce atingere oricărei sancțiuni suplimentare impuse pentru noua abatere"