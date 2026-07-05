Surpriză de proporții! A luat roșu direct, dar va juca în optimile de la Cupa Mondială

Surpriză de proporții! A luat roșu direct, dar va juca în optimile de la Cupa Mondială CM 2026
SPORT.RO
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Folarin Balogun (25 de ani), atacantul Statelor Unite ale Americii, ar putea evolua în meciul cu Belgia din optimile de finală ale Cupei Mondiale, chiar dacă în precedentul joc a văzut direct cartonașul roșu.

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Folarin BalogunSUABelgiaCupa MondialaFIFA
Din articol

Balogun, care a marcat 3 goluri la această ediție de Cupă Mondială, a văzut direct cartonașul roșu în partida cu Bosnia (2-0) din 16-imi, după un fault comis asupra lui Tarim Muharemovic. 

Folarin Balogun, disponibil pentru SUA - Belgia, deși a văzut cartonașul roșu în 16-imi

Atacantul american l-a călcat pe bosniac pe gleznă în timpul unui duel iar arbitrul brazilian Raphael Claus a fost chemat la monitorul VAR și l-a eliminat pe Balogun.

Deși orice cartonaș roșu ar trebui să însemne cel puțin un meci de suspendare la Cupa Mondială, se pare că Balogun va fi disponibil pentru SUA încă de la meciul cu Belgia, din optimi, programat marți, de la ora 3:00.

The Athletic scrie duminică seară că executarea pedepsei lui Balogun va fi suspendată. Atacantul de la AS Monaco va fi sancționat pe viitor doar dacă va comite o faptă similară într-o perioadă de probă stabilită de FIFA.

Articolul 27 din Codul Disciplinar le permite celor de la FIFA să ia o astfel de decizie: "Organul jurisdicțional poate decide să suspende, integral sau parțial, punerea în aplicare a unei măsuri disciplinare. Dacă persoana care beneficiază de suspendarea punerii în aplicare a unei sancțiuni comite o nouă abatere de natură și gravitate similare în perioada de probă, organul jurisdicțional va revoca această suspendare, iar sancțiunea va fi pusă în aplicare, fără a aduce atingere oricărei sancțiuni suplimentare impuse pentru noua abatere"

Faultul de roșu direct comis de Balogun în SUA - Bosnia

Foto: Getty Images

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Cristiano Ronaldo a fost într-o situație asemănătoare

The Athletic amintește că un caz similar l-a avut în prim-plan pe Cristiano Ronaldo în acest an. Starul Portugaliei a văzut cartonașul roșu în meciul cu Irlanda, din noiembrie 2025, și a fost suspendat în primă fază pentru 3 meciuri, ceea ce ar fi însemnat că lusitanul ar fi trebuit să rateze primele două jocuri de la această ediție a Cupei Mondiale.

Până la urmă, Comisia de Disciplină din cadrul FIFA l-a suspendat pe Ronaldo pentru doar un meci, iar celelalte două au fost dictate cu suspendare pentru o perioadă de probă de un an.

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