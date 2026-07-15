La Arlington, în Texas, pe ”AT&T Stadium”, naționala Spaniei s-a impus cu 2-0 în fața neputinciosului ”Cocoș galic”, care a consemnat o evoluție departe de cum a obișnuit în turneul final din SUA, Mexic și Canada.

Mikel Oyarzabal a deschis scorul în minutul 22, din penalti, iar Pedro Porro a stabilit scorul final al primei semifinale de la CM 2026 în minutul 58, din pasa lui Dani Olmo

Francezii au ieșit la atac după semifinala pierdută cu Spania: ”Olise, Dembele, Mbappe. Concluzia este dură”

După meci, publicația franceză L'Equipe a scris că atacul francezilor a fost zero și că nu a mai strălucit precum a făcut-o în meciurile precedente de la Campionatul Mondial din 2026.

Jurnaliștii de la redacția anterior menționată au mai ținut să puncteze și faptul că echipa nu a avut personalitate și a fost depășită în aproape toate fazele de adversari.

”Echipa Franței rămâne apatică în atac.

Repriza a doua a început aproape în același ritm, cu Spania păstrând un control deplin asupra jocului. Și, mai presus de toate, fără nicio reacție și fără pic de personalitate din partea 'Les Bleus'. O combinație clasică de tip 'unu-doi', la marginea careului, la care a participat un Olmo încântător, i-a permis lui Pedro Porro să-l învingă pe Maignan din apropiere (2-0, minutul 58). Spaniolii au fost aproape să înscrie și golul de 3-0, însă Lamine Yamal a fost semnalizat în poziție de ofsaid (minutul 61).

O amenințare din partea Franței? Nu, aproape niciodată. Jocul ofensiv al francezilor, atât de strălucitor de la începutul turneului, a fost afectat de evoluțiile individuale mai degrabă dezamăgitoare ale unor jucători precum Olise și Dembele. Mbappe a încercat două șuturi, în minutele 65 și 67, iar Doue a ratat o tentativă de lob în minutul 82. Totul, fără niciun rezultat.

Concluzia este dură: revenirea nu s-a produs niciodată. Meciul s-a încheiat în timp ce suporterii spanioli scandau 'ole, ole'”, a scris L'Equipe.

Lotul Franței la CM 2026

PORTARI: Brice Samba (Stade Rennais), Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (RC Lens).

FUNDAȘI: Malo Gusto (Chelsea), Lucas Digne (Aston Villa), Dayot Upamecano (Bayern Munchen), Jules Kounde (FC Barcelona), Ibrahima Konate (Liverpool), William Saliba (Arsenal), Theo Hernandez (Al-Hilal), Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain), Maxence Lacroix (Crystal Palace).

MIJLOCAȘI: Manu Kone (AS Roma), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Ngolo Kante (Fenerbahce), Adrien Rabiot (AC Milan), Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain), Rayan Cherki (Manchester City), Maghnes Akliouche (AS Monaco).

ATACANȚI: Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain), Marcus Thuram (Inter Milano), Kylian Mbappe (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Munchen), Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), Desire Doue (Paris Saint-Germain), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace).