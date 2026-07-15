Pierre-Emerick Aubameyang semnează și revine în La Liga!

Pierre-Emerick Aubameyang semnează și revine în La Liga! La Liga
SPORT.RO
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Pierre-Emerick Aubameyang (37 de ani) este foarte aproape de o revenire spectaculoasă în La Liga. 

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Pierre-Emerick AubameyangDeportivo La CorunamarseilleArsenalBarcelona
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Atacantul gabonez și-a dat acordul pentru a semna cu Deportivo La Coruna, formație proaspăt promovată în primul eșalon al Spaniei.

Potrivit presei din Franța, mutarea este ca și rezolvată, iar oficializarea transferului este doar o chestiune de timp.

Aubameyang a spus „DA” și revine în Spania

Jurnaliștii de la Foot Mercato au anunțat că toate părțile au ajuns la un acord, iar ultimele detalii sunt puse la punct înaintea semnării contractului.

Publicația Marca susține că Deportivo va plăti aproximativ 1,5 milioane de euro pentru transferul atacantului, care mai avea un an de contract cu Olympique Marseille.

Aubameyang revine astfel în La Liga la aproape patru ani după despărțirea de Barcelona, acolo unde a impresionat în scurta perioadă petrecută pe Camp Nou.

În cele 24 de meciuri disputate pentru catalani, gabonezul a înscris 13 goluri, dintre care 11 în campionat.

Ultimul sezon l-a petrecut la Olympique Marseille, pentru care a bifat 30 de partide în Ligue 1 și a marcat 10 goluri.

În prezent, Pierre-Emerick Aubameyang este evaluat la 2,5 milioane de euro de Transfermarkt, însă în perioada de vârf a carierei, în 2018, când evolua la Arsenal, cota sa de piață ajunsese la impresionanta sumă de 75 de milioane de euro.

De-a lungul carierei, Aubameyang a evoluat pentru AC Milan, Dijon, Lille, Monaco, Saint-Etienne, Borussia Dortmund, Arsenal, Barcelona, Chelsea, Al-Qadsiah și Olympique Marseille.

În total, atacantul a strâns 771 de meciuri oficiale, în care a marcat 385 de goluri și a oferit 113 pase decisive.

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