La evenimentul de prezentare al noului echipament, Ștefan Târnovanu a recunoscut că se gândește încă la un transfer, însă portarul a transmis că este dispus să aștepte până când clubul va primi o ofertă convenabilă.

Marius Lăcătuș: ”Târnovanu va găsi înțelegere!”

Marius Lăcătuș e convins că mai devreme sau mai târziu, Ștefan Târnovanu își va îndeplini visul și va prinde un transfer la un club din străinătate.

Chiar dacă Gigi Becali a respins până în acest moment orice posibilitate ca portarul să plece, fostul mare fotbalist crede că patronul de la FCSB îl va lăsa pe Târnovanu să meargă la un club din străinătate dacă va veni o ofertă bună pentru el.

”La vârsta lui cred că prioritar ar trebui să fie o ofertă bună pentru el și abia apoi pentru club. Cred că va găsi înțelegere. Nu cred că acolo ar fi problema lui Târnovanu, dacă se va găsi o echipă care să vrea să îl transfere.

FCSB nu stă așa bine la capitolul portari, e adevărat, dar cred că va găsi înțelegere după atâția ani în care a jucat la FCSB, probabil Gigi îl va lăsa să plece pe o sumă care să nu fie de speriat pentru orice doritor.

Nu știu acum cât vrea pe el. Nu a fost un pasager în echipă. Au luat campionate cu el, au jucat în cupele europene. Și-a făcut treaba foarte bine”, a spus Marius Lăcătuș la Digi Sport.

VIDEO Declarațiile lui Ștefan Târnovanu despre un eventual transfer