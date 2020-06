Messi si-a schimbat DIN NOU look-ul! Cum a aparut pe gazon in meciul cu Atletico Madrid! Fanii il compara cu Kim Jong-un! :))

Lionel Messi este in cautarea unui look perfect.

Dupa ce a surprins pe toata lumea in primele partide post-pandemie, cu o frizura ca in tinerete, acum argentinianul si-a schimbat din nou coafura.

Parerile fanilor sunt impartite, cei mai multi considerand ca el incearca sa se intoarca in timp, in urma cu 5 ani.

Altii au spus ca seamana cu Kim Jong-un. :))

Messi’s got a new look ✂️ pic.twitter.com/vkEGuq3tZt