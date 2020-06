Cum ar arata clasamentul din La Liga daca Barcelona si Real nu i-ar avea pe Messi si Benzema! Super-campioanele Spaniei ar fi departe de podium!

Competitia din Spania ar fi total diferita daca nu ar juca fotbalisti straini.

Jurnalistii germani au analizat La Liga si au ajuns la concluzia ca, fara Messi si Benzema, Barcelona si Real Madrid ar fi departe de podium.

In analiza lor, nemtii au luat in considerare doar reusitele fotbalistilor spanioli, lasandu-i deoparte pe Messi, Suarez, Benzema, Griezmann, Hazard sau Modric.

In acest fel, Barcelona ar ramane fara golurile inscrise de Messi (21) si ar ajunge pe locul 14 in clasament, iar Real Madrid ar fi pe a 12-a pozitie, daca nu am calcula reusitele lui Benzema (17). Fara stranieri, catalanii si madrilenii nu ar fi inscris in acest sezon mai mult de 13, respectiv 14 goluri.

Athletic Bilbao ar fi lider in La Liga daca s-ar lua in calcul doar golurile inscrise de jucatori spanioli. Acestia s-ar lupta pentru titlu cu Atletico Madrid si cu Getafe, care ar completa podiumul.