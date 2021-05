Messi, magistral din nou! Gol FABULOS reusit de starul argentinian in meciul cu Levante

Lionel Messi iese din nou la rampa cand echipa are nevoie mai mare de el. Gol spectaculos reusit de starul argentinian in meciul cu Levante.

Messi a deschis scorul in minutul 25 al meciului cu Levante. Starul Barcelonei a marcat un gol superb, din cadere, dupa o pasa venita de la Jordi Alba.

Barcelona o intalneste in aceasta seara pe Levante. Catalanii sunt obligati sa castige daca vor sa ramana in cursa pentru titlu in Spania.

Cu trei etape inainte de finalul sezonului, primele trei echipe din campionatul Spaniei, Atletico, Real si Barcelona, sunt despartite de doar trei puncte.