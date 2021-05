Gol fabulos al unui pusti de la Acadamia Hagi! A marcat dupa o cursa "a la Messi" si i-a facut pe adversari sa se dea cap in cap

Pustii crescuti de Hagi continua sa uimeasca.

Cunoscut ca fiind un club care se axeaza foarte multe pe promovarea tinerilor, Viitorul produce an de an jucatori talentati care ofera faze de exceptie la nivel de copii si juniori. Unii reusesc sa urmeze drumul corect si fac pasul catre Liga 1, iar apoi catre straintate, insa altii se pierd si raman doar cu amintirile unor goluri si amintiri frumoase.

Asa a fost si cazul lui Teo Tala, un pusti crescut de Academia Hagi, care in urma cu ceva ani facea senzatie pe internet dupa ce si-a depasit toti adversarii si a marcat un gol ce avea sa ajunga in marile tabloide din straintate. Din pacate, acesta s-a lasat intre timp de fotbal, in ciuda talentului imens pe care il avea, insa constantenii continua sa produca tineri la un nivel exceptionat.

Acum, in lumina reflectoarelor apare Denis Bujor, un stangaci care si-a driblat adversarii cum o facea Messi pe vremuri, ba chiar i-a facut pe doi dintre acestia sa se dea cap in cap, dupa care l-a executat pe portar cu un sut la coltul lung. Jucatorul a fost adus de la Vaslui, la fel ca Lous Munteanu, actualmente la echipa Primavera a Fiorentinei, si este considerat ca fiind unul dintre viitoarele staruri care vor iesi pe portile Academiei.