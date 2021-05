Barcelona rateaza pozitia de lider in La Liga dupa remiza nebuna cu Levante! Catalanii au luat doua goluri in doua minute! Cum arata lupta pentru titlu in Spania

Din articol Cum arata acum clasamentul din La Liga:

Barcelona a remizat, scor 3-3, cu Levante in etapa a 36-a a campionatului.

Catalanii au inceput meciul in forta, Messi reusind sa deschida scorul cu un gol superb, in minutul 25, iar Pedri marind avantajul in doar 9 minute.

In repriza secunda, jucatorii lui Ronald Koeman au tremurat dupa ce Melero si Morales au restabilit egalitatea in doar doua minute (57 si 59). Dembele a fost, insa, inspirat si si-a dus echipa in avantaj in minutul 64.

Din pacate pentru catalani, Leon a egalat in minutul 83 si a stabilit scorul final, rapindu-i Barcelonei sansa de a deveni lider al clasamentului.

In urma acestei remize, Barcelona a urcat doar pe a doua pozitie in La Liga, avand cu un punct mai mult decat Real Madrid si cu unul mai putin decat Atletico Madrid, cele doua avand insa un meci mai putin disputat.

Echipa lui Diego Simeone va juca miercuri seara, de la ora 23:00, pe teren propriu cu Real Sociedad, iar Real se va deplasa pe terenul Granadei, joi, de la ora 23:00.

Pana la finalul acestui sezon, catalanii mai au de jucat cu Celta Vigo pe teren propriu si cu Eibar in deplasare.

Cum arata acum clasamentul din La Liga: