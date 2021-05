De ras sau de plans?! Messi, in genunchi la FC Barcelona 0-0 Atletico! Ratare uluitoare pentru Dembele, cu toata poarta in fata! Cum arata clasamentul din La Liga

Barcelona si Atletico au facut 0-0 in derby-ul rundei 35 din La Liga.

Desi ambele echipe au ratat sanse uriase de gol, niciuna n-a putut sa se impuna pana la urma. Barca a avut un gol anulat si a ratat incredibil prin Dembele cu cateva minute inainte de ultimul fluier al jocului. Singur in cativa metri dupa o centrare perfecta a lui Jordi Alba, Dembele n-a putut sa cadreze o lovitura de cap din pozitie excelenta si a irosit sansa unui gol care ar fi trimis-o pe Barcelona pe primul loc. Messi a izbucnit in ras, insa pentru ca ar fi fost amuzat! Nu i-a venit sa creada nici lui ce sansa a irosit Dembele.

Lupta din La Liga e in continuare fantastica. Atletico e prima, cu 77 de puncte, cu Barca pe 2, la doua puncte in spate - 75. Real are 74, iar Sevilla 70, insa cele doua au meci direct duminica seara.