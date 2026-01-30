VIDEO EXCLUSIV Se întoarce singura campioană: surpriza anunțată înainte de Transylvania Open 2026 (exclusiv pe VOYO)

Marcu Czentye
Transylvania Open 2026 (31 ianuarie - 7 februarie), transmis în exclusivitate de VOYO.

Irina Bara (30 de ani) și Ekaterina Gorgodze revin împreună la Cluj-Napoca pentru a treia oară. În ediția inaugurală, echipa româno-georgiană a ieșit triumfătoare în proba de dublu.

Victoria a marcat unicul succes al României, în primele cinci ediții ale turneului WTA 250 de la Cluj-Napoca.

Campioană la Transylvania Open, în prima ediție, Irina Bara se întoarce în turneul de la Cluj

În 2022, Bara și Gorgodze și-au consumat fără mare succes a doua participare în întrecerea din Ardeal, sfârșind eliminate în primul tur.

Irina Bara a jucat o a treia oară în proba de dublu, în Cluj-Napoca, alături de Jaqueline Cristian, în 2023, când cele două românce au fost învinse de Monica Niculescu și Anna Lena Friedsam.

Cristian și Ruse vor face echipă în turneul de dublu din acest an

O altă surpriză notată în tabloul de dublu din 2026 va fi echipa prietenelor Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse.

Principalele favorite la câștigarea trofeului de dublu din acest an vor fi Ulrikke Eikeri și Magali Kempen (Norvegia / Belgia).

Palmaresul României în primele cinci ediții ale Openului Transilvaniei

Simona Halep a jucat finala probei individuale, în aceeași ediție de debut, iar rezultatul fostului număr 1 WTA a fost repetat de Gabriela Ruse, în 2023 și de Ana Bogdan, în 2024.

În 2025, Jaqueline Cristian a jucat finala probei de dublu, alături de Angelica Moratelli.

  • Irina Bara, campioană în proba de dublu, în 2021
  • Simona Halep, finală, în 2021: înfrângere cu Anett Kontaveit
  • Gabriela Ruse, finală, în 2023: înfrângere cu Tamara Korpatsch
  • Ana Bogdan, finală, în 2024: înfrângere cu Karolina Pliskova
  • Jaqueline Cristian, finală în proba de dublu, în 2025

Marius Comănescu, despre Irina Bara, la Poveștile Sport.ro: „Pentru ea, orice turneu jucat bine înseamnă efort dublu.”

„Depinde de ea. E o jucătoare foarte interesantă, cu care mi-a făcut mare plăcere să lucrez. Îmi face în continuare mare plăcere să o văd și să mai stăm de vorbă.

Din cauza staturii ei, a fizionomiei, a corpului, jocul ei a trebuit să se modeleze într-un anume fel.

„Stând alături de ea, mi-am dat seama cât de mult trebuie să muncească pentru anumite victorii.”

Ea este minionă ca statură, ca greutate. Pentru ea, orice turneu jucat bine înseamnă efort dublu față de celelalte jucătoare. E foarte important cât își mai dorește ea să facă aceste eforturi, care nu sunt ușoare.

Eu, stând alături de ea, mi-am dat seama cât de mult trebuie să muncească pentru anumite victorii. Depinde și de cât de mult o va lăsa corpul.

Începe și ea să se simtă jucătoare mai matură, ca să nu zic în vârstă,” a declarat Marius Comănescu, în exclusivitate pentru SPORT.RO.

