Irina Bara (30 de ani) și Ekaterina Gorgodze revin împreună la Cluj-Napoca pentru a treia oară. În ediția inaugurală, echipa româno-georgiană a ieșit triumfătoare în proba de dublu.

Victoria a marcat unicul succes al României, în primele cinci ediții ale turneului WTA 250 de la Cluj-Napoca.

Campioană la Transylvania Open, în prima ediție, Irina Bara se întoarce în turneul de la Cluj

În 2022, Bara și Gorgodze și-au consumat fără mare succes a doua participare în întrecerea din Ardeal, sfârșind eliminate în primul tur.

Irina Bara a jucat o a treia oară în proba de dublu, în Cluj-Napoca, alături de Jaqueline Cristian, în 2023, când cele două românce au fost învinse de Monica Niculescu și Anna Lena Friedsam.

Cristian și Ruse vor face echipă în turneul de dublu din acest an

O altă surpriză notată în tabloul de dublu din 2026 va fi echipa prietenelor Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse.

Principalele favorite la câștigarea trofeului de dublu din acest an vor fi Ulrikke Eikeri și Magali Kempen (Norvegia / Belgia).