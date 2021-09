Messi stabilește recorduri și când nu joacă bine! O nouă bornă istorică atinsă de argentinian

În urma acestei reușite, argentinianul, care nu are parte de cel mai bun start de sezon în tricoul lui PSG, a stabilit un record ce cu greu va putea fi egalat.

Messi și Benzema, care a marcat golul lui Real Madrid în înfrângerea istorică în fața lui Sheriff Tiraspol, au devenit primii jucători din istorie care au marcat în 17 sezoane ale Ligii Campionilor.

The only players to score in 17 consecutive Champions League seasons:

Lionel Messi and Karim Benzema ✨ pic.twitter.com/tyxFcgdCrM