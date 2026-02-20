Pușcaș va semna un contract valabil un sezon și jumătate și va încasa lunar 20.000 de euro.

Verdict în cazul transferului lui George Pușcaș la Dinamo

Gabi Glăvan, directorul de scouting al celor de la Phoenix Rising, a comentat transferul lui George Pușcaș la Dinamo și a catalogat mutarea drept ”excelentă”, chiar dacă internaționalul român nu a mai jucat de la finalul sezonului trecut.

Glăvan spune însă că Pușcaș are o experiență vastă la nivel internațional, iar acest lucru nu poate fi trecut cu vederea, mai ales că mai mult ca sigur, atacantul va avea influență pozitivă în vestiar chiar dacă, cel puțin pentru moment, nu va putea ajuta echipa pe teren.

”Un transfer excelent, din punctul meu de vedere. Pușcaș are o calitate foarte bună pentru campionatul României. Să nu uităm că Pușcaș a dat destul de multe goluri în Italia și în Championship. Are o mentalitate de învingător, datorită experienței internaționale. Nu a jucat niciodată în campionatul României, ceea ce este important.

Nu știu dacă va avea nevoie de o perioadă de adaptare, dar, odată cu transferul lui, va exista o altă dinamică în vestiar. Vine un jucător cu experiență mare, cu calitate, crește încrederea în vestiar. Comunicarea devine alta. Chiar dacă, în momentul de față, nu are influență în lot, o va câștiga. Totodată, crește și moralul echipei, pentru că ei văd că au un fotbalist de care se pot lega în momentul în care se bat pentru campionat.

Sunt foarte multe lucruri care nu țin neapărat de jocul propriu-zis al lui Pușcaș, cât de impactul său în vestiar și în lot. Prin urmare, este un atacant bun și pentru moment, chiar dacă nu va intra imediat.

Este un atacant puternic, bun în dueluri, știe să țină de minge. Să nu uităm că jucătorii care reușesc în campionatul României au fix aceleași calități: Malele, Garita, Luckassen și alți jucători care, în alte campionate, au fost mai slăbuți, dar în Liga 1 au reușit.

Pușcaș n-a fost slab în alte campionate. Nouă ne place să fim hateri. El este un atacant pe care naționala s-a bazat în ultima perioadă. Raportat la ce a jucat echipa națională și la ce fotbaliști a avut România în ultimul deceniu, Pușcaș este un jucător important”, a spus Gabi Glăvan, conform GSP.