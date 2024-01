Fostul căpitan de la FCSB s-a despărțit de vicecampioana României în urmă cu doi ani și jumătate, când a semnat cu Al-Jazira, echipă din Emiratele Arabe Unite. Gigi Becali a încasat 3 milioane de euro în schimbul său, dar Tănase a jucat la Al-Jazira doar un sezon, apoi a semnat cu Al-Akhdoud, din postura de fotbalist liber de contract.

Revenit în țară la finalul lunii decembrie, profitând de vacanța de iarnă, Florin Tănase a plecat spre Arabia Saudită duminică. Fotbalistul a vorbit despre reluarea pregătirii, dar și despre fosta sa echipă.

Florin Tănase a vorbit cu Gigi Becali

Florin Tănase a fost întrebat dacă a făcut pariu cu Andrei Burcă, actualul său coleg de la Al-Akhdoud, fost jucător la CFR Cluj, despre lupta la titlu în România. Jucătorul a spus și că îi lipsește FCSB-ul și a dat un răspuns amuzant când a fost întrebat dacă îi lipsește vreun coleg de la fosta echipă.

Totodată, Tănase a recunoscut că s-a întâlnit și cu Gigi Becali, cu care a avut întotdeauna o relație bună, înainte de a pleca din țară.

„A fost bine, din păcate prea scurt, s-a dus prea repede vacanța. Trebuie să dăm drumul la treabă, cantonament, trebuie să ne pregătim, nu e o perioadă prea plăcută pentru fotbaliști, aici m-am pregătit sufletește, acolo mă pregătesc fizic. Sper să fie bine, să termin cantonamentul sănătos.

Îmi propun să joc meci de meci, să evoluez cât mai bine, să îmi ajut echipa și sper să fiu sănătos. Nu am pus pariu cu Burcă pentru cine ia titlu, probabil o să punem, să văd acum ce o să zică.

Nu am avut timp să vorbesc cu nimeni, am fost cu familia, îi urmăresc, îi susțină, sper să iasă câștigători. Normal că îmi e dor de FCSB, altceva e când ești în țară. (n.r. Reporter: Îți este dor de vreun coleg?) Nu, că am soție.

Am fost la dânsul (n.r. la Gigi Becali), am stat de vorbă, am mai râs”, a declarat Florin Tănase la plecarea din țară.

Florin Tănase a jucat în 16 meciuri în acest sezon pentru Al-Akhdoud, având două goluri marcate și trei assist-uri.