Tehnicianul român și Al-Arabi se află într-un moment de răscruce în „Doha Bank Stars League”. Aflată în urmărirea primelor poziții, echipa lui „Guriță” are șansa să-și egaleze adversara în cazul unei victorii.



Luptă strânsă la vârf în Qatar



Al-Arabi ocupă în momentul de față locul șase în clasament, cu 16 puncte. De partea cealaltă Al-Rayyan se află pe ultima treaptă a podiumului, locul trei, cu 19 puncte. O victorie a trupei lui Contra ar relansa complet calculele pentru locurile fruntașe.



Antrenorul român a transmis că echipa sa a profitat la maximum de perioada recentă de întrerupere a campionatului și este gata de luptă.



„Meciul are o importanță mare nu doar prin prisma punctelor, ci și psihologic, cu un impact direct asupra parcursului nostru în competiție. Am investit perioada de pauză în cel mai bun mod posibil, iar toți jucătorii sunt gata de luptă. Trebuie să rămânem concentrați pe toată durata partidei în fața unui adversar organizat, care are în componență fotbaliști capabili să facă oricând diferența pe teren”, a spus Cosmin Contra la conferința de presă de sâmbătă.

