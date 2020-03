Meci cu 8 cartonase rosii in Cupa Libertadores! Bataie ca in filme intre doua echipe braziliene din acelasi oras

Rivalitatea celor doua echipe din Porto Alegre a dus la o bataie generala.

Meciul dintre Gremio Porto Alegre (Brazilia) si Internacional Porto Alegre (Brazilia), contand pentru Grupa E a Cupei Libertadores, scor 0-0, s-a terminat cu o bataie generala, in urma careia au fost eliminati 8 fotbalisti. Caio Henrique, Pepe, Luciano si Paulo Miranda, de la gazde, plus Cuesta, Edenilson, Moises si Rodrigo Lindoso, de la oaspeti, au vazut cartonasele rosii din partea centralului argentinain Fernando Rapallini. Tensiunile din timpul partidei au culminat cu doua perioade de imbranceli, palme, pumni, picioare, scuipati, alergaturi, amenintari si maini infipte in gat. Episodul de violenta s-a terminat dupa ce arbitrul a decis eliminarile, iar staff-urile tehnice au intrat pe teren pentru a desparti fotbalistii. Internacional conduce grupa din Cupa Libertadores, la egalitate de puncte (4) cu Gremio, cluburile braziliene fiind urmate de America de Cali (Columbia, 3p) si Universidad Catolica (Chile, 0p).