Sumudica, scandal in timpul partidei cu Sivasspor! A fost la un pas de bataie cu antrenorul advers! Ce s-a intamplat

Marius Sumudica a fost implicat intr-un alt scandal.

In timpul meciului Gaziantep-Sivasspor, romanul a fost implicat intr-o cearta cu antrenorul liderului din Turcia.

Marius Sumudica a avut un schimb dur de replici cu Riza Calimbay. Conflictul a izbucnit in repriza a doua a partidei. Totul a inceput in urma unor gesturi pe care "Sumi" le-a facut catre jucatorii adversi. Antrenorul lui Sivasspor i-a facut semn romanului sa taca. Dupa incheierea partidei, tehnicianul Riza Calimbay a declarat ca Sumudica incita publicul si jucatorii:



"Ceea ce nu pot intelege este reactia antrenorului advers. Incita publicul, incita jucatorii, Arbitrul a condus excelent meciul in teren, dar pe margine nu a contat. Sumudica provoaca jucatorii, vine spre ei, fara sa fie pedepsit. Este o rusine ceea ce se intampla cu antrenorul roman", a spus antrenorul lui Sivassport.

Gaziantep a invins-o pe Sivasspor cu scorul de 5-1, meci in care Alex Maxim a reusit o "dubla" si a fost implicat in alte doua goluri.