Scandal inaintea unui meci din Premier League! Suporterii celor doua echipe s-au luat la bataie in strada! Politia a intervenit imediat

Inintea partidei de sambata dintre Crystal Palace si Brighton din Premier League, suporterii celor doua echipe au fost implicate intr-un conflict cu fortele de ordine. In urma incidentului, o persoana pare sa fi fost ranita serios in zona capului. Aceasta a avut nevoie de ajutor medical la fata locului.

Cele doua cluburi din Premier League au o mare rivalitate, iar tensiunea dintre suporteri a atins cote maxime. Rivalitatea a inceput in sezonul 1976-1977, atunci cand Brighton si Crystal Palace s-au confruntat de 5 ori. Atunci au avut loc si primele conflicte dintre cele doua echipe.

Romanul Tudor Baluta e sub contract cu Brighton, insa in prezent e imprumutat la ADO Den Haag. Fotbalistul se va intoarce in vara la clubul din Premier League.

Fans clash with police ahead of Brighton against Crystal Palace as one fan appears to be treated for a head injury as he lies on the pavement. The scuffle took place near the Brighton clock tower with tensions spilling out onto the street. pic.twitter.com/potqmKDVCi