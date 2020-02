Imagini incredibile! Doi colegi au fost la un pas de bataie in timpul unui meci din Anglia! Ce s-a intamplat

Nottingham Forest a invins-o in deplasare pe Cardiff City marti seara, cu scorul de 1-0. Gazdele aveau nevoie de o victorie pentru a ramane in lupta pentru pozitiile de play-off, iar tensiunea din timpul meciului i-a facut pe 2 jucatori de la Cardiff sa cedeze nervos.

Imediat dupa finalul partidei, Leandro Bacuna l-a luat de gat pe Callum Paterson, iar apoi conflictul dintre cei 2 a escaladat. Paterson a incercat sa riposteze, insa a fost oprit de un alt coleg.

Antrenorul lui Cardiff, Neil Haris, nu parea sa fie ingrijorat de acest conflict. Dupa meci, tehnicianul a declarat ca incidentul a avut loc din cauza pasiunii pe care cei 2 jucatori o pun joc.

Alls not well at Cardiff pic.twitter.com/BACzceMF4b